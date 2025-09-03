الأربعاء 2025-09-03 08:59 م
 

"أوقاف المفرق" تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

ا
جانب من التكريم
 
الأربعاء، 03-09-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة المفرق، احتفالاً تكريمياً لأوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار المراكز الصيفية لهذا العام "يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

اضافة اعلان


وأكد مدير مديرية أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة، خلال الحفل الذي جاء تحت رعاية مساعد محافظ المفرق موسى الحنيطي، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دعم المراكز الصيفية وتحفيظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على تعليم كتاب الله وحفظه، بل تساهم أيضاً في بناء شخصية متوازنة للأبناء، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والآفات المجتمعية وفي مقدمتها آفة المخدرات، انسجاماً مع شعار هذا العام.


وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل ومدير الأوقاف أوائل الطلبة من مختلف المراكز الصيفية.


وأكد الحضور أن مثل هذه المبادرات تترجم رسالة وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله، وتؤكد في الوقت ذاته تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في إعداد جيل واع ينهض بوطنه ويحصنه من الأخطار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتحاد العمال يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة المولد النبوي

أخبار محلية اتحاد العمال يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة المولد النبوي

لماذا رفعت المقاومة "عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون"؟

فلسطين لماذا رفعت المقاومة "عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون"؟

ا

عربي ودولي قديروف يعلق على فرض بريطانيا عقوبات على والدته

الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

أخبار محلية الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل

أسواق ومال تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل

ا

أخبار محلية مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

ت

أخبار محلية وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83

ت

طب وصحة دواء جديد لارتفاع ضغط الدم قد يغيّر حياة نصف مليار إنسان



 
 





الأكثر مشاهدة