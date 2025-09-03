"أوقاف المفرق" تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة المفرق، احتفالاً تكريمياً لأوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار المراكز الصيفية لهذا العام "يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد".

وأكد مدير مديرية أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة، خلال الحفل الذي جاء تحت رعاية مساعد محافظ المفرق موسى الحنيطي، أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في دعم المراكز الصيفية وتحفيظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على تعليم كتاب الله وحفظه، بل تساهم أيضاً في بناء شخصية متوازنة للأبناء، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والآفات المجتمعية وفي مقدمتها آفة المخدرات، انسجاماً مع شعار هذا العام.



وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل ومدير الأوقاف أوائل الطلبة من مختلف المراكز الصيفية.