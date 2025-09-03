الأربعاء 2025-09-03 07:19 م
 

تقدم النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- هنأت كتلة تقدم النيابية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى مولد سيد البشر ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.  

وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور عبد الهادي سليمان بريزات، " نستذكر اليوم ميلاد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم الذي كان إيذانا من الله عز وجل بولادة أمة نشرت نور العلم والحضارة، وقيم الرحمة والعدالة، فكانت ولادته نورا اهتدى به الناس وبنى بهديه المؤمنون أمة حضارية تحمل معاني الخير وقيم الإنسانية.


واكد بريزات أن الرسالة التي حملها النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، ونقلتها إلى الاعتدال  والتسامح.


وعبر رئيس وأعضاء الكتلة عن  اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والدور الذي ينهض به جلالة الملك، في الدفاع عن الدين الإسلامي ، وبيان سماحته ووسطيته.


وأشادوا بجهود جلالة الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من المسؤولية الدينية والتاريخية لجلالته باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

 
 
