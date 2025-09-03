تقدم النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

وقال رئيس الكتلة، النائب الدكتور عبد الهادي سليمان بريزات، " نستذكر اليوم ميلاد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم الذي كان إيذانا من الله عز وجل بولادة أمة نشرت نور العلم والحضارة، وقيم الرحمة والعدالة، فكانت ولادته نورا اهتدى به الناس وبنى بهديه المؤمنون أمة حضارية تحمل معاني الخير وقيم الإنسانية.
واكد بريزات أن الرسالة التي حملها النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، ونقلتها إلى الاعتدال والتسامح.
وعبر رئيس وأعضاء الكتلة عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والدور الذي ينهض به جلالة الملك، في الدفاع عن الدين الإسلامي ، وبيان سماحته ووسطيته.
وأشادوا بجهود جلالة الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من المسؤولية الدينية والتاريخية لجلالته باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة عزم النيابية
-
"الزراعة النيابية" تشيد بالإجراءات الرقابية لضبط الحليب المجفف
-
الصفدي يعود طاهر المصري
-
"العمل النيابية" تطلع على برامج وخطط المجلس الأعلى للسكان
-
"النقل النيابية" تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل
-
"عمل الأعيان" تُثمن جهود "الخيرية الهاشمية" الإغاثية والإنسانية
-
ملتقى "البرلمانيات" يزور دار نعمة في جرش
-
نواب حزب الاتحاد الوطني يشاركون في "أصوات حزبية" لمناقشة قضايا الشباب والعدالة المناخية