بيان صادر عن كتلة عزم النيابية

وأكد أبو هنية رئيس الكتلة أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا سافرًا وعدوانًا صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكًا فاضحًا لكافة المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334 فضلًا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن بطلان ضم الأراضي المحتلة.
ويشدد رئيس كتلة عزم على أن مثل هذه المواقف المتطرفة لا تجلب إلا المزيد من العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتعرّض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم للخطر.
كما يجدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويدعو أبو هنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوقوف بوجه هذه السياسات العنصرية والمتطرفة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته
