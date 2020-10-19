مجموعة AVXAV وإل جي للإلكترونيات توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن لإطلاق أكبر صالة عرض سيارات كيا في العالم

الوكيل الاخباري -

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في إطار جهودها لتعزيز انتشار حلول الأعمال المبتكرة والمخصصة، وقّعت مجموعة AVXAV مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، بهدف تزويد أكبر صالة عرض لسيارات كيا في العالم بتقنيات مبتكرة ومتطورة، بشكلٍ يخلق تجربة راقية وفريدة من نوعها.ستحتوي صالة العرض الجديدة على مجموعة من الشاشات الرقمية والمحتوى التفاعلي من نماذج رقمية للسيارات، هذا بالاضافة إلى الشاشات كبيرة الحجم بتقنية LED وغيرها من التقنيات المتطورة الأخرى. وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة AVXAV في الأردن من قبل السيد محمد عليّان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، والسيد رامي بدران، الرئيس التنفيذي لمجموعة AVXAV.في سابقةٍ من نوعها، ستوفر صالة عرض كيا الجديدة كليًا مجموعةً غير مسبوقة من التجارب للعملاء، مثل مناطق السيارات الرائدة ومنطقة تفاعلية مع العلامة التجارية لشركة كيا تحتوي على فعاليات رقميّة من ضمنها تجارب العالم الافتراضي لطرازات كيا.من جانبه، صرّح السيد محمد عليان: "تأتي صالة العرض الجديدة هذه كجزءٍ من جهودنا المتواصلة لتزويد عملاء كيا بأحدث التقنيات والتجارب الفريدة عند التفاعل مع علامة كيا التجارية. نحن على يقين من أن اتفاقيتنا هذه مع AVXAV و إل جي ستوفر لعملائنا نهجاً جديداً ومختلفاً لتجربة السيارة قبل اتخاذ قرار الشراء".ومن جهته، علّق السيد رامي بدران قائلاً: "تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية AVXAV وإل جي المتمثلة في توسيع شراكاتها داخل القطاعات المختلفة من خلال تزويد حلول تقنية متطورة. يتمتع قطاع السيارات بشكل خاص بأهمية كبيرة لمجموعة AVXAV وإل جي، لذلك نحن فخورون بتزويد معرض كيا الأردن الجديد بالميزة التقنية لعرض وإدارة المحتوى التفاعلي، حيث تأتي هذه الشاشات بتقنية اللمس المتعدد، ومشغلات محتوى مدمجة والعديد من الميزات التفاعلية الموضوعة للارتقاء بتجربة العملاء و تطوير ادوات الإدارة على حد سواء".تأسست شراكة AVXAV مع إل جي للإلكترونيات، لخدمة قطاع البيع بالتجزئة، على التزام مشترك بتطوير حلول الأعمال المناسبة لجميع القطاعات. ستوفر الشاشات المتطورة للغاية من إل جي لعملاء كيا الأردن مجموعة من الخدمات المتخصصة والتطبيقات التفاعلية التي تمكن العملاء من الحصول على محاكاة افتراضية كاملة لجميع المكونات بالإضافة لرؤية الشكل والمظهر النهائيين للسيارة، والإحساس بتجربة القيادة.يقع معرض كيا الجديد في قلب العاصمة عمّان، في ميدان الثورة العربية تحديداً، وسيعكس هذا المعرض تجربة متميّزة تشمل 9 طوابق و 45000 متر مربع، تغطي المبيعات وتخزين المركبات والخدمة الميكانيكية الكاملة بما في ذلك ورشة الهياكل وقطع الغيار. كما ستضم صالة العرض الجديدة محطات شحن السيارات الكهربائية ومساحة مخصصة لوقوف السيارات للزوار بأعلى المعايير الدولية.نبذة عن الشركة الوطنية العربية للسياراتتأسست الشركة الوطنية العربية للسيارات في عام 1999 كموزع حصري لسيارات كيا موتورز في الأردن، وتسعى الشركة الوطنية العربية للسيارات جاهدة لتحويل القيادة لتجربة مختلفة من خلال التشكيلة الكاملة من كيا موتورز وخدمة ما بعد البيع الحائزة على جوائز مختلفة. الشركة الوطنية العربية للسيارات هي إحدى الشركات العاملة تحت مجموعة عليان.نبذة عن مجموعة AVXAVتأسست مجموعة AVXAV في عام 2007 من قبل المهندس/ رامي بدران، لتكون جزءاً من تكاتف جهود متخصصة في إنشاء خدمات / حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال علاقاتها الطويلة الأمد مع شركة إل جي للإلكترونيات، تعمل المجموعة بكل بفخر على تعزيز السوق بتقنيات متطورة في العديد من المجالات والحلول. بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وحلول التحول الرقمي، توفّر AVXAV حلول الضيافة المتكاملة 360 درجة والتي دفعت المجموعة إلى الحصول على الحصة السوقية الأكبر من قطاع الضيافة.تمثّل AVXAV مفتاحاً أساسياً لحلول التحول الرقمي، التي تمتد لمعظم القطاعات المالية وقطاعات التجزئة والسيارات في الأردن والمنطقة.تغطي AVXAV منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مكاتبها في عمان والرياض وجدة ودبي وأربيل والقاهرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.avxav.com.نبذة عن شركة إل جي للإلكترونياتتعد شركة إل جي للإلكترونيات مبتكرًا عالميًا في مجال التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية مع وجود في كل بلد تقريبًا في العالم وقوة عاملة متنوعة من 74,000. تتكون إل جي من خمس شركات - الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي والاتصالات المحمولة وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال. مع المبيعات العالمية لعام 2019 التي تبلغ 53 مليار دولار أمريكي، تعد إل جي شركة رائدة في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات من أجهزة التلفزيون والغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء والأجهزة المحمولة واللافتات الرقمية ومكونات السيارات. تشتهر إل جي أيضًا بعلامة LG SIGNATURE المتميزة والعلامات التجارية المتقدمة لشركة LG ThinQ ، والتي تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للشركة. لمزيد من الأخبار حول إل جي، قم بزيارة www.LGnewsroom.com