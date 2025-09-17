مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وقّعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان اتفاقية تفاهم مع الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد محمد عليان، لفتح آفاق جديدة أمام الطلبة في مجالات التدريب العملي والتوظيف والابتكار، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو المركبات الكهربائية والتقنيات الذكية في قطاع السيارات.

وأكد السيد محمد عليان رئيس مجلس إدارة الشركة : أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في الكفاءات الشبابية وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح للطلبة فرصاً عملية متقدمة داخل بيئة العمل، ما يعزز من جاهزيتهم للمستقبل.

وأضاف أن الشركة تدرس توسيع التعاون ليشمل مجالات الابتكار التقني ودعم ريادة الأعمال في قطاع السيارات.



وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورساري حمدان: أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لخطط الجامعة في تطوير برامج التعليم الهندسي والتقني ومواءمتها مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، مؤكداً أن الطلبة سيستفيدون من فرص تدريب نوعية لدى كيا الأردن، إضافة إلى مسارات واضحة للتوظيف بعد التخرج.



كما أشار إلى توجه الجامعة لعقد شراكات مماثلة مع شركات صناعية وتقنية رائدة لتعزيز مكانتها كجامعة سبّاقة في التعليم التطبيقي وربط المعرفة النظرية بالخبرة العملية.



وتجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لتمكين جيل جديد من المهندسين والمبدعين القادرين على قيادة قطاع السيارات نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارا، وتعكس التزام الطرفين بدعم مسيرة التحول نحو التعليم التطبيقي والتقنيات المستقبلية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، وترسيخ مكانة الأردن مركزاً رائداً للابتكار في قطاع السيارات والصناعات الهندسية.