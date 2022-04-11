مكنسة روبوت Jet Bot+ من سامسونج لحياة أكثر سهولة مع التنظيف الذكي والأكثر دقة

الوكيل الإخباري-في الوقت الذي يشهد العالم فيه المزيد من التطورات التكنولوجية، تواصل الروبوتات التي تعد ناتج تفاعل علمي بين التكنولوجيا والهندسة توسعها، حتى دخلت اليوم مختلف المجالات لتخدم الناس في مختلف مناحي الحياة بعد أن كانت قد ابتكرت بالأصل لتنفيذ المهام الصعبة والشاقة.

اضافة اعلان



الأجهزة الروبوتية المخصصة للقيام بالأعمال المنزلية نالت نصيبها من الابتكار. لحسن حظ المستهلكين، "سامسونج إلكترونيكس" التي تعمل لتحقيق رؤية طموحة للمستقبل ترفع معها شعار "معاً من أجل الغد"، وظفت كعادتها خبراتها لتطوير تجارب قابلة للتخصيص مع مجموعة من المنتجات الروبوتية المنزلية سهلة الاستخدام، والتي تجعل عبء تنظيف المنازل أمراً من الماضي، فترتقي بتفاصيل الحياة، كما تعزز الصحة العامة.



ولعل أبرز هذه المنتجات يتمثل في مكنسة روبوت Jet Bot +، التي يمكن معرفة المزيد عنها عبر الرابط التالي: https://www.samsung.com/levant_ar/vacuum-cleaners/robot/vr8500t-white-vr30t85513w-eu/، والتي وضعتها "سامسونج إلكترونيكس" مؤخراً في متناول المستهلكين، مانحة إياهم فرصة التمتع بالعديد من المزايا التي يعد من أبرزها:







التنقل بدقة والتنظيف بكفاءة

تتميز مكنسة Jet Bot+ من سامسونج بوجود مستشعرLiDAR الذي يمكنه تتبع موقع المكنسة بدقة عن طريق فحص الغرف لجمع معلومات المساحة، والتحرك بكفاءة، وبالتالي التنظيف بكفاءة ودقة أكثر.



تنظيف قوي دون عناء

تشتمل مكنسة روبوت Jet Bot + على تقنيات متقدمة لتسهيل عملية التنظيف القوي بفضل محرك العاكس الرقمي الذي يعمل على زيادة قوة الشفط. وتعمل الفرشاة عالية الكفاءة على تنظيف أي نوع من الأرضيات كالسجاد والخشب الصلب، وبأقل تشابك.



تحكم أوتوماتيكي في قوة الشفط "Intelligent Power Control"

يحدّد نظام التحكم الذكي في الطاقة في Jet Bot+ نوع السطح وكمية الغبار، ثم يقوم تلقائياً بضبط قوة الشفط لتنيظف الأرضيات الصلبة والسجاد جيداً، حيث يزيد النظام من قوة الشفط لتنظيف السجاد بشكل أعمق باستخدام تقنية التحكم في الطاقة.



تنظيف الأرضيات الصلبة والسجاد جيداً

باستخدام مكنسة روبوت Jet Bot + يمكن تنظيف السجاد والأرضيات الصلبة بشكل أكثر فاعلية وبأقل تشابك، إذْ تحتوي المكنسة على فرشاة عالية الكفاءة وذات ألياف دقيقة مصنوعة من المنسوجات الناعمة، بما في ذلك الفضة المضادة للكهرباء الساكنة. كذلك، تعمل أدوات الاستخلاص عالية الكفاءة على طحن الشعر لتجنب تشابكه حول الفرشاة.



إزالة الغبار بسهولة بطريقة أكثر صحية

بعد التنظيف، تعود مكنسة روبوت Jet Bot + تلقائياً إلى قاعدة Clean Station‎ التي تزيل الغبار باستخدام تقنية Air Pulse ، ويعمل نظام فلترة متعدد الطبقات على احتجاز 99.999% من الغبار الناعم.



سلة الأتربة سهلة التفريغ وقابلة للغسل بالكامل

يمكن للمستخدم الحفاظ على نظافة سلة الأتربة الخاصة بالمكنسة الروبوتية بشكل صحي مع إمكانية إفراغ السلة التي تبلغ سعتها 0.3 لتر بسهولة كما أنها قابلة للغسل بالكامل، ومحطة تفريغ الغبار سعة 2.5 لتر، لذا يمكن الحفاظ عليها نظيفة وصحية.

التحكم عن بعد بكل سهولة عن طريق الهاتف الذكي



وباستخدام تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدم جدولة موعد تقوم فيه المكنسة بتنظيف الغرف المحددة، وإنشاء "مناطق محظورة" أو جدران افتراضية عن طريق تحديد المواقع على خريطة البيت، لمنع المكنسة الكهربائية الروبوتية من الدخول للمناطق المحظورة. ويمكن مراقبة حالة التنظيف لمعرفة مكان التنظيف في الوقت الفعلي باستخدام Jet Live .



اختيار الغرف المراد تنظيفها بشكل انتقائي



مع ميزة "حدّد وانطلق" Select & Go، يمكن زيادة الكفاءة وتوفير الوقت عن طريق اختيار مناطق معينة للتنظيف. ويمكن لمنكسة روبوت Jet Bot+ أن تتعرف على الغرف وتنظيفها بشكل انتقائي، على أساس كل غرفة على حدة، ما يضمن تنظيف المنزل بسرعة وكفاءة.





التتبع في الوقت الحقيقي لمدى تقدم التنظيف



وباستخدام تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدم أن يتحقق من تقرير التنظيف المباشر، حيث يمكن عرض حركة المكنسة بسرعة على خريطة المنزل أينما تكون، ومعرفة المكان الذي تم تنظيفه، أو إيقاف المكنسة مؤقتاً أو إصدار تعليمات لها بالتوقف. كذلك، فإنه يمكن عرض سجل التنظيف.





التعرف على الصوت



يمكن للمستخدم إصدار الأوامر لمكنسة روبوت Jet Bot+ باستخدام صوته فقط، إذْ كل ما يجب فعله هو ربط المكنسة الروبوتية بشبكة الإنترنت WiFi، ومن خلال استخدام أي من المساعدات الصوتية Samsung Bixby، أو Amazon Alexa، أو Google Assistant، يمكن إخبار المكنسة الروبوتية بكل ما تريد كبدء التنظيف وإيقافه، وإرشاد المكنسة إلى مكان التنظيف، وجعل الروبوت يفرغ سلة الأتربة وغير ذلك.



