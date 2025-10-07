الذهب يحطم رقماً قياسياً عالمياً

09:28 ص

الوكيل الإخباري- سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، الثلاثاء، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة ، كما تلقت الأسعار دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارا الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولارا.