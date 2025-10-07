الثلاثاء 2025-10-07 11:59 ص
 

الذهب يحطم رقماً قياسياً عالمياً

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 07-10-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-    سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، الثلاثاء، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة ، كما تلقت الأسعار دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارا الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولارا.
 
 
