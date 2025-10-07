الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار

10:04 ص

الوكيل الإخباري- تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار، الثلاثاء، مع تحوّل الأنظار في اليابان إلى من قد ينضم إلى حكومة ساناي تاكايتشي الداعمة للتيسير النقدي بعد فوزها بزعامة الحزب الحاكم.





وسجّلت العملة اليابانية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو، مع ارتفاع عوائد السندات المحلية قبل بيع للديون سيختبر الطلب في ظل إدارة ستقودها تاكايتشي في منصب رئيسة الوزراء.



ويُنظر إلى تاكايتشي على أنها الأكثر ميلًا للتيسير النقدي بين 5 مرشحين خاضوا سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر لتولي رئاسة الوزراء خلفًا لشيجيرو إيشيبا المؤيد للتشديد النقدي.



وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل بيع الديون.



وظلّ اليورو في وضع هش بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.



وقال مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي إن خفض سعر الفائدة قد يكون ضروريًا.



وسيترقّب المتعاملون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في الوقت الذي يؤدي فيه الإغلاق الحكومي إلى تقليص صدور البيانات الأخرى.



وقال مدير فرع طوكيو في "ستيت ستريت"، بارت واكاباياشي، إنه في الوقت الذي تترقّب فيه الأسواق المزيد من الوضوح بشأن تشكيلة الحكومة اليابانية، قد يحاول المسؤولون اليابانيون الإدلاء بتصريحات تدفع الين للتراجع بعد أن اخترق مستوى 150 مقابل الدولار.



وأضاف واكاباياشي: "إنه مستوى مهم جدًا من الناحيتين النفسية والاقتصادية.. من منظور اقتصادي وتنافسي للشركات، متى يشعر بنك اليابان ووزارة المالية بالارتياح؟ أعتقد عند مستوى أقل، وينبغي أن يبدأ الإدلاء بتعليقات".



وانخفض الين 0.2% إلى 150.59 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق 150.62، وهو أضعف مستوى منذ 1 آب.