أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر "حاويات العقبة" خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 07-10-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-    كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن ارتفاع بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 370608 حاويات، مقابل 313808 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي.

 
 
