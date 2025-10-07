أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر "حاويات العقبة" خلال 9 أشهر

ووفقا للمعطيات الإحصائية، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى 370608 حاويات، مقابل 313808 حاويات للفترة نفسها من العام الماضي.
