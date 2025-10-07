أكثر من 370 ألف حاوية ترد عبر "حاويات العقبة" خلال 9 أشهر

الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، عن ارتفاع بعدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

