البشير: أكثر من 16 ألف ولادة سنويًا منها 42% قيصرية

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى البشير، الدكتور فخري الشطناوي، إن القسم يشهد ضغطًا كبيرًا في أعداد العمليات اليومية، حيث تُجرى من 30 إلى 40 عملية يوميًا، تشمل العمليات الطارئة والمنتظرة، وذلك ضمن ثلاث غرف عمليات و140 سريرًا مخصصًا للقسم.

