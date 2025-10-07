البشير: أكثر من 16 ألف ولادة سنويًا منها 42% قيصرية

وأضاف الشطناوي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عدد مراجعات قسم النسائية والتوليد في المستشفى يتجاوز 120 ألف مراجعة سنويًا، مشيرًا إلى وجود إحصائية تُظهر أن عدد الولادات السنوية يبلغ نحو 16 ألف ولادة، وأن ما لا يقل عن 42% منها تُجرى عن طريق الولادة القيصرية.
وأوضح أن نسبة العمليات في المستشفيات الخاصة ارتفعت لتصل إلى 54% منها قيصرية، وهو ما يعكس تزايدًا في الطلب على هذا النوع من الولادات.
وأوضح الشطناوي أن القسم يعمل يوميًا بوجود 12 طبيبًا مناوبًا يتابعون الحالات الطارئة، والأحمال، ووضع الأجنة، وذلك لضمان تقديم الرعاية المستمرة على مدار الساعة.
وأكد الشطناوي أن مستشفى البشير يُعد مستشفى تحويليًا على مستوى المملكة، حيث يستقبل حالات من 32 مستشفى حكوميًا في مختلف المحافظات.
