المعونة الوطنية توضح تفاصيل المعونات الطارئة وآلية الاستفادة منها

الوكيل الإخباري- أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أنه لا يوجد أي خلل في الموقع الإلكتروني للصندوق، مشيرة إلى أن جميع الخدمات الإلكترونية مرتبطة بالسجل الوطني الموحد، الذي تشترك فيه نحو 40 جهة ومؤسسة حكومية.



وقالت شنيكات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن الصندوق يقوم بتحديث شهري للبيانات، وهو ما قد يسبب بطئًا مؤقتًا في النظام، كما حدث أمس، حيث ظهرت مؤشرات توحي بوجود خلل للمواطنين أثناء استخدام الخدمات، لكن السبب كان عملية التحديث التي انتهت قرابة الساعة 12 ظهرًا، وتم تنفيذ 28 معاملة طارئة فور انتهاء التحديث.



وأضافت أن خدمة المعونة الطارئة تم إطلاقها إلكترونيًا مؤخرًا، لكنها ليست جديدة من حيث المضمون، إذ إنها إحدى الخدمات التي يعمل عليها الصندوق منذ تأسيسه. ويأتي إطلاقها الإلكتروني انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية، التي ركزت على التحول الرقمي بهدف تعزيز الوصول إلى الفئات المستحقة من الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وأوضحت شنيكات أن هناك معادلة استهداف واضحة ومعايير عامة للدخول إلى برامج المساعدة، تتضمن الملكيات، والدخل، وغيرها من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.



وأشارت إلى ان عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة 245 ألف أسرة بمبلغ يصل إلى 21 مليون دينار مبينة ان ميزانية الصندوق لعام 2025 بلغت نحو 285 مليون دينار





وأشارت إلى أن النظام يتعامل مع مليون و100 ألف فرد شهريًا، مما قد يؤدي أحيانًا إلى بطء خلال عملية الصرف، خاصة مع سحب كمّ كبير من البيانات في وقت واحد.



وقالت شنيكات إن الصندوق عمل على تطوير خدمة المعونة الطارئة إلكترونيًا على مدار 6 أشهر، وتم رصد جميع الملاحظات تمهيدًا لإطلاق الخدمة بشكل فعّال.



وأوضحت أن الخدمة تستهدف الحالات التالية:



سجن رب الأسرة



وفاة أحد أفراد الأسرة



الجلوة العشائرية



الحريق



فقدان مصدر دخل



التفوق الجامعي



وأضافت أن 80% من معلومات الحالات يتم الحصول عليها عبر الربط مع السجل الوطني، فيما تعتمد 20% منها على الظروف الاجتماعية المباشرة التي تمر بها الأسرة.



ويضم الصندوق 42 مكتبًا رئيسيًا و34 مكتبًا فرعيًا ومركز اتصال (كول سنتر) وفريقًا مدربًا لمتابعة الحالات والتحقق من البيانات.

