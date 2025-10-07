فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة اربد، غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

