الثلاثاء 2025-10-07 11:58 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

محطة توليد كهرباء
مولد كهربائي
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة اربد، غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا حتى 4 عصرا، سيشمل مناطق بلدة بشرى، ونادي شباب بشرى الثقافي، والمركز الصحي الأولي في بشرى، وبلدة حوارة جنوب البلد وشارعها الرئيسي، وبريد حوارة، ومبنى البلدية في منطقة حوارة، والمركز الصحي الشامل في حوارة.

 
 
