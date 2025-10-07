فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا حتى 4 عصرا، سيشمل مناطق بلدة بشرى، ونادي شباب بشرى الثقافي، والمركز الصحي الأولي في بشرى، وبلدة حوارة جنوب البلد وشارعها الرئيسي، وبريد حوارة، ومبنى البلدية في منطقة حوارة، والمركز الصحي الشامل في حوارة.
