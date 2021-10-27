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الأربعاء، 27-10-2021 04:29 م

منصة باز تعلن عن تعاونها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفتها داعمًا إقليميًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

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الوكيل الاخباري - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي العربية باز، عن تعاونها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، لتكون أحد الداعمين الإقليميين لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في نسختها العاشرة التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني وبين 18 ديسمبر/كانون الأول.

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وفي تعليقه على الاتفاقية قال مصعب شرايري المدير التنفيذي لباز: "فخورون بالتعاون مع FIFA لدعم هذه البطولة العربية، تماشيًا مع رؤيتنا في المنصة التي تطمح لتكون القلب النابض للمحتوى العربي"، وأضاف شرايري: "فريقنا متحمس ليكون جزءًا من هذا الحدث الكروي العربي الذي يُقام بعد أن مرّ العالم بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وبعد توقف البطولة تسع سنوات، لتقام مجددًا تحت مظلة FIFA لأول مرة وبدعم إقليمي من باز".


وقال جان فرانسوا باثي، مدير التسويق في FIFA: "سيلعب دعم باز دوراً مهمًا في تقديم البطولة، إذ سيتمكّن المشجعون من مشاركة شغفهم بالبطولة مع أصدقائهم عبر منصة باز" وأضاف: "ستُمكّن هذه المنافسة الجديدة والمثيرة المنصة من التواصل المباشر مع مستخدميها بطرق جديدة."


تتميز باز بهويتها العربية، والتجربة الفريدة التي تقدمها للمستخدم، إذ تمنحه المنصة مساحة آمنة من خلال توفير ميزة توثيق الحسابات للمستخدمين جميعهم، لبناء مجتمع رقمي حقيقي ضمن بيئة صحية وجذابة تمكّنهم من صناعة ومشاركة المحتوى الذي من شأنه إثراء المحتوى العربي المتنوع والقيّم.


كما تمثل باز بديلًا عربيًا عن المنصات الأخرى، تتفهم خصوصية المستخدم العربي واحتياجاته، إذ صممت بأيادٍ وعقول عربية تلبيةً لاحتياجات المجتمع العربي الذي لم يكن مخدومًا بالشكل الذي يستحقه، فكان لا بد من استحداث منصة عربية تحاكي الثقافة العربية وتحترم قيمها، وتوفّر للمستخدم العربي مساحة تكفل له حقه في حرية التعبير.

ستجمع الفعالية الكروية 16 منتخبًا عربيًا، في أجواء احتفالية لعشاق كرة القدم بعد قرابة سنتين من منع التجمعات وحظر الجماهير من حضور المباريات في الملاعب، إثر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد- 19، وقبل عام واحد على استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث ستقام مباريات البطولة في الملاعب ذاتها المُخصصة للمونديال العام المقبل.

يمكن تحميل تطبيق باز من خلال، الروابط التالية:
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