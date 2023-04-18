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الثلاثاء، 18-04-2023 08:57 ص

مهند عبويني"، مؤسس شركة Hyperpay وخريج جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، يقود شركته إلى قائمة أقوى 30 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2023

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الوكيل الإخباري - أدرجت شركة Hyperpay والتي أسسها خريج جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا مهند عبويني (تخصص علـم الحاسوب عـام 1999)،  ضمن أفضل 30 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط للعام 2023.اضافة اعلان


 كما عقد السيد مهند عبويني مؤخرا شراكة مع بطاقات ماستر كارد العالمية Mastercard ، وتعد هذه الشراكة  اكبر استثمار لماستركارد في شركه ناشئة في المنطقة.

ويشغل السيد مهند عبويني منصب الرئيس والمؤسس التنفيذي  لشركة Hyperpay ، والتي أسسسها عام 2010.

وقد عالجت الشركه معاملات بين التجار والشركات بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بـ4.7 مليار دولار في عام 2021.
وتعنى شركة Hyperpay بخدمــات وحلــول متكاملــة للدفــع الإلكتروني ، وتستهدف في مقرهــا الرئيسي في مدينــة عمـان، كبـار التجـار مـن حيـث تقديـم الخدمات الماليـة والتسـويقية والاستشارية لهـم، وتوفـر الشركة جميـع مسـتلزمات البنيـة التحتيـة الضرورية  لإتمام مثـل هـذه العمليـات الإلكترونية، كمـا وتمتـد نشـاطات هـذه الشركة إلى عـدة دول في المنطقـة.

ومن جانبها، ثمنت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء هذه الانجازات التي يحققها خريجو الجامعة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي بطرحهم أفكار وأساليب ريادية تكنولوجية تحاكي متطلبات سوق العمل وتطوراته السريعة. 

كما أعربت الدكتورة أبو الهيجاء  عن فخرها بخريجي الجامعة الذين باتوا اليوم اسماء يشار لهم بالبنان في كافة القطاعات ومنها قطاع التكنولوجيا المالية، محققين رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية بنت الحسن حفظها الله/ رئيس مجلس أمناء الجامعة في إعداد قادة من جيل الشباب في الريادة والابتكار ، معززين مكانة الأردن وتواجدها في عالم التكنولوجيا المتوائم مع التخصصات المالية والتقنية.

ومن جانبه، قال السيد مهند عبويني، ان تواصل الجامعة مع خريجيها ومتابعتها الحثيثة للمسيرة العملية التي نهجوها بعد تخرجهم  له عظيم الاثر في متابعة مسيرة النجاح التي بدأت منذ حصولهم على تعليم متميز وهم على مقاعد الدراسة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا. معرباً عن فخره واعتزازه بانه أحد خريجي جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا التي تنهج العالمية بتخصصاتها وكفاءاتها التي ترفد بها سوق العمل على كافة المستويات.

 




 

 


 

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