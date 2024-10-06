موظفو كابيتال بنك يتطوعون لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع مبادرة مدرستي ضمن فعالية اليوم الوظيفي

شهدت الفعالية مشاركة مجموعة تطوعية من موظفي البنك، الذين قاموا بتقديم جلسات نقاشية تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية موزعة بين مدرستي المُهلّب بن أبي صفرة وجمانة بنت أبي طالب، حيث تركزت على المفاهيم المالية الأساسية مثل؛ الادخار والاستثمار وإدارة الميزانية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالخدمات المصرفية المختلفة وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال.
ولاقت المشاركةاستحساناً كبيراً من قبل الطلاب والمعلمين على حد سواء، والتي تسعى فيها إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.
ويهدف البنك من خلال المشاركة في الأيام الوظيفية بالتعاون مع مبادرة مدرستي إلى بناء جيل واعٍ مالياً، قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
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