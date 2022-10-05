مينتور العربية تعلن عن زيارة جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد ورئيسة مؤسسة مينتور العالمية، وذلك لتأسيس مينتور الأردن

الوكيل الإخباري - خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق فورسيزونز عمّان، في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت مؤسسة مينتور العربية عن برنامج زيارة جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد وورئيسة مؤسسة مينتور العالمية إلى الأردن والبرامج والفعاليات المرافقة لتأسيسفرع مينتور الأردن، ذلك ضمن إطار الحملة التوعوية #دورنا نقدّم لشبابنا.



مينتور العالمية، المسجّلة في سويسرا ومقرّها العاصمة السويدية ستوكهولم، هي مؤسسة غير ربحية ترأسها جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، وتمتد فروعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، ولاتفيا، وتأسّس الفرع الإقليمي "مينتور العربية" في العام 2006، ومقرّه بيروت.

اضافة اعلان

يقود مينتور العربيّة مجلسأمناء يرأسه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويضم المجلس عددا من الشخصيات العربية المرموقة والشخصيات العامة والشباب والمتخصصين في المجالات ذات الصلة.

إذ تهدف المؤسسة إلى تمكين الأطفال والشباب لوقايتهم من السلوكيات الخطرة واتخاذ قرارات سليمة لحياة صحّية وآمنة.



تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مينتور العربية مع عدد من الجهات المحلّية والمؤسّسات الدوليّة لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة تعنى بتمكين الأطفال والشباب الأردني والعربي.

إذستتعاون مينتور العربية مع بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB لتحقيق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب الأردني وتهيأته لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية هادفة.



كما أطلقت مينتور العربية الدورة الثالثة من مبادرتها الإقليمية "جائزة مينتور العربية لروّاد العمل الاجتماعي الشباب" بالتعاون مع كل من شركة زين الأردن ومؤسسة الجود ومؤسسة TUI Care، والتي تسعى إلى تكريم رواد الأعمال الشباب على إنجازاتهم الاستثنائية ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ وتسليط الضوء على قصص نجاحهم والأثر الإيجابي لمشاريعهم على المجتمع.

كما سيقوم الشباب الفائزون بالجائزة بتنفيذ عدد من جلسات التدريب المهني لأقرانهم من الشباب الأردني بهدف إلهامهم وتحفيزهم على ريادة الأعمال وخدمة المجتمع.



ستشمل زيارة جلالة الملكة سيلفيا العديد من الفعاليات والأنشطة، من ضمنها توزيع جوائز "مسابقة مينتور العربية لأفلام وأغاني تمكين الشباب" برعاية معالي وزير الشباب السيد محمد النابلسي،وبالشراكة مع شركة زين وشركة أنغامي والجمعية الملكية للتوعية الصحية والهيئة الملكية للأفلام.

إذ تهدف هذه المبادرة الإقليمية إلى خلق مساحة فنّية لتشجيع الشباب على الإبداع من خلال تطوير أفلام وأغاني تحاكي آمالهم وتطلعاتهم وتعبّر عن مخاوفهم حول التحديات التي يواجهونها.



خلال المؤتمر الصحفي، رحّبتالإعلامية هيا الدعجة بالحضور ثمّ أكد معالي وزير التربية والتعليم،الدكتور وجيه عويس،أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تدعم عمل المؤسسات الأهلية التي تعمل على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لحمايتهم من السلوكيات الخطرة وتطوير مجتمعاتهم"، وأثنى على "أهمية إدماج البرامج الوقائية في المناهج التعليميّة".



شدّدت السيدة ثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، على رسالة المؤسسة، قائلة: "جوهر كل ما نقوم به هو إحداث تغيير في حياة الشباب، لذلك يسعدنا اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لفرع المؤسسة في الأردن، مما سيزيد من قدرتنا على تمكين عدد أكبر من الشباب الأردنيعبر تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم للتصدي لمختلف أشكال السلوكيات الخطرة والتحدّيات التي قد تواجههم".



كما أعلنت السيدة ميس داود،مديرة التطوير الاستراتيجي والشراكات في مؤسسة ولي العهد،عن الشراكة الجديدة مع مؤسسة مينتور العربية وفق استراتيجيّة عمل مؤسسة ولي العهد المكوّنة من ثلاثة محاور هي الجاهزيّة للعمل والريادة والمواطنة والقيادة، إضافة إلى دعم وتطوير قدرات الشباب والشابات في الأردن برؤية عمل: "شباب قادر لأردن طموح".



كما قال السيد طارق البيطار، المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وادارة الاستدامة والابتكار في زين للاتصالات، "إان شركة زين ومن خلال شراكتها مع مينتور العربية ستواصل العمل من أجل الشباب، وذلك استكمالاً لجهودها المتواصلة ومن خلال مختلف برامجها ومبادراتها في تمكين الشباب بكل الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى مبادرات زين المختلفة تجاه الشباب وأبرزها مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية المتواجدة في 6 مواقع بعدد من محافظات المملكة، بالإضافة لمركز زين للتدرب على تكنولوجيا الفايبر بمحافظة الزرقاء، ومراكز اتصال زين في المحافظات، وأضاف أن الشركة تدعم الشباب من خلال منصة زين للإبداع (ZINC) التي تنتشر فروعها الثمانية في عدد من محافظات المملكة وعدد من الجامعات الأردنية، حيث تحتضن الشباب وتدعم إبداعاتهم وأفكارهم الإبداعية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل التي تناقش مختلف المواضيع والتخصصات التي تهم الشباب بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم".







وقالت السيدة زينة مدنات، مديرة دائرة التسويق والاتصال في بنك الاستثمار العربي الأردني، "يأتي دعمنا لمينتور الأردن من إيماننا بقدرة الشباب الأردني على أخذ زمام المبادرة والابتكار والتفكير بطريقة إيجابية، ذلك بهدف بلوغ أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم لبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم".



وقالت السيدة أمل عريفج، المدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية "أن بناء قدرات ومهارات الشباب وتوعيتهم حول المخاطر التي تحيط بهم من إدمان على التبغ والمخدرات من أهم سبل الوقاية من هذه المخاطر، و تعزز بناء جيل واع ومنتج وقادر على الإبداع".



من جانبها، أكّدت السيدة رانيا قسطنطين، المدير العام لمؤسسة الجود، "تأتي شراكتنا مع "مينتور العربية" لتترجِم جهود الجود في تمكين الشباب الأردني، وتحفيزه بطريقة أفضل نحو الاستفادة من إمكاناته وقدراته الكامنة.

وإيماننا بقدرات الشباب لصنع التغيير على أرض الواقع، ومواجهة التحديات عن طريق الابداع والريادة الاجتماعية".



كما أضاف السيد مهنّد البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، أنّ "الفن وسيلة تعبير حرّ. هذا أساس عملنا في الهيئة ومن شأنه خلق فسحة نقاش حول القضايا التي تعني الشباب وتهمهم".



كما تتعاون مؤسسة مينتور العربية مع عدد من الجهات الداعمة لإنجاح الزيارة والفعاليات المرافقة لها، بدءا بـفندق "فور سيزونز عمّان" إلى مجموعة شركات البابطين وشركة CCC وأوركسترا حجرة عمّانومجوهرات امسيحومجموعة رؤيا الإعلامية.



وتمّ إنشاء "hashtag" خاص بالفعاليات وهو#دورنا_نقدّم_لشبابنا وPayItForwardToOurYouth#، ليتم استخدامه في كافة التغاريد ووسائل التواصل الاجتماعي قبل وأثناء الزيارة المرتقبة والفعاليات المرافقة.