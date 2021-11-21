'نتورك إنترناشيونال' و'كارفور' تطلقان حملة تسويقية لنشر وتعزيز الدفع الإلكتروني

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال-الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتعاون مع كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن إطلاق حملة تسويقية لتشجيع العملاء على الدفع الإلكتروني والتي ستمتد على مدار أكثر من شهر ابتداءً من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي، بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف عملياتهم الشرائية.

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وستتوفر هذه الحملة يوم الإثنين من كل أسبوع، حيث تتيح لعملاء كارفور في مختلف فروعها، الذين تبلغ قيمة مشترياتهم 100 دينار أردني وما فوق، من الحصول على رصيد مجاني بقيمة 10 دنانير، تضاف كنقاط إضافية على حسابهم في برنامج الولاء الخاص بكارفور "ماي كلوب"، بشرط تسديد قيمة مشترياتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية على أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة نتورك إنترناشيونال.

وتتماشى هذه الحملة مع حرص كارفور المتواصل على استخدام أساليب ورؤى متجددة، لاكتشاف طرق ذكية للعمل والتشغيل وتحقيق تجارب تقوم على أحدث التقنيات للعملاء.



وتعتبر هذه الحملة إحدى مبادرات شركة "نتورك إنترناشيونال" التي تسعى من خلالها لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني على نطاق أوسع، وذلك على طريق تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وبالتالي تحفيز القطاع وخدمة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المملكة (2021-2025) من جهة، ومساندة الشركاء في تطوير أعمالهم وتنميتها من جهة أخرى.



نبذة عن نتورك إنترناشيونال

تجمع "نتورك إنترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها.



نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير "ماجد الفطيم" حاليًا أكثر من 375 متجر كارفور متوزعة على 17 دولة لتلبية حاجات750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل "كارفور" أكثر من 37,000 زميل.

تقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافات الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام العلامة التجارية في توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ويتم توريد 80٪ منها محلياً عبر شبكة من الموردين المحليين والإقليميين، لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي، فضلاً عن تقديم تجربة تسوق فريدة متناغمة مع احتياجات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.