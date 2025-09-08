ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

06:30 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الإثنين والثلاثاء، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.





وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من حضور نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، أنه سيجري اتصالًا قريبًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.