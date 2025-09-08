الإثنين 2025-09-08 09:01 ص
 

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-09-2025 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الإثنين والثلاثاء، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين أثناء عودته من حضور نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس في مدينة نيويورك، أنه سيجري اتصالًا قريبًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
 
