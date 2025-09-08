الإثنين 2025-09-08 01:43 ص
 

الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

الإثنين، 08-09-2025 12:37 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

كما تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

