الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

أخبار متعلقة
توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة
بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين
بني مصطفى: توجه لتوسعة الاستثمار في الحماية الاجتماعية نحو القطاع الخاص
"الرواد للفنون التشكيلية" تنفذ جداريات تجسد الدور التاريخي للهاشميين في النهضة
آلاف الأردنيين يتابعون خسوف القمر الكلي
وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير الهيكل الإداري للوزارة والمراكز الشبابية
ورشة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية حول مخاطر المخدرات
أعطال في كوابل بحرية بالبحر الأحمر وتأثيراتها المحتملة على الأردن