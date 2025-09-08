الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.



كما تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.





اضافة اعلان