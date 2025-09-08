انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%

وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31.6 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35.8 مليارا في تموز، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت قيمة الشحنات الإجمالية 38.2 مليار دولار في حزيران.
