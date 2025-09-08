الإثنين 2025-09-08 09:01 ص
 

انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%

علما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين
علما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين
 
الإثنين، 08-09-2025 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8% على أساس شهري في آب، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، على خلفية توترات مستمرة بين بكين وواشنطن رغم الهدنة في حربهما التجارية.اضافة اعلان


وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31.6 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35.8 مليارا في تموز، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت قيمة الشحنات الإجمالية 38.2 مليار دولار في حزيران.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حقل نفط

أخبار محلية خطة لرفع إنتاج غاز الريشة إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2034

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس

أخبار محلية سفير الاتحاد الأوروبي: عروض مهرجان الأفلام الـ 37 مجانية وفي عدة محافظات

إعلام إسرائيلي: "حدث أمني" في غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: حدث أمني في غزة

hvadtdm

فلسطين الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة

وزير التربية يوجه رسالة

أخبار محلية وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية

علما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين

عربي ودولي انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 8-9-2025

الاحتلال يهدم محال تجارية شمال الضفة المحتلة

فلسطين الاحتلال يهدم محال تجارية شمال الضفة المحتلة



 
 





الأكثر مشاهدة