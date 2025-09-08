انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%

07:45 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8% على أساس شهري في آب، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، على خلفية توترات مستمرة بين بكين وواشنطن رغم الهدنة في حربهما التجارية.





وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31.6 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35.8 مليارا في تموز، وفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغت قيمة الشحنات الإجمالية 38.2 مليار دولار في حزيران.