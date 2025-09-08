وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية

08:00 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من أيلول، أن الأردن أدرك مبكرًا خطورة الأمية كعائق أمام التنمية المستدامة، فبادر إلى إنشاء مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار في مختلف أنحاء المملكة، وحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة ودعم مجاني للدارسين.





وقال محافظة، في رسالة له الاثنين، إن المملكة تؤكد التزامها الراسخ بحق الإنسان في التعلّم مدى الحياة، وإيمانها العميق بأهمية التعليم كأداة أساسية للارتقاء بجودة حياة الأفراد، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تُظهر انخفاض نسبة الأمية من 88% عام 1952 إلى أقل من 5% بنهاية 2024.



وبيّن الوزير أن الوزارة افتتحت خلال العام الدراسي 2024/2025 ما مجموعه 174 مركزًا لمحو الأمية، التحق بها 2060 دارسًا ودارسة، إضافة إلى 205 مراكز لتعليم المتسربين ضمّت نحو 3888 طالبًا وطالبة.



وأوضح أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسرب المدرسي، وتوسيع مفهوم محو الأمية ليشمل الجوانب الثقافية والتكنولوجية والمهنية.



وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تركز على تزويد الدارسين بمهارات حياتية وعملية، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل، مؤكدًا تقدير الوزارة للدارسين وإصرارهم على طلب العلم، وشكرها للمنظمات الداعمة لمسيرة مكافحة الأمية في الأردن.



وبهذه المناسبة، تتوجّه وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير لجميع الدارسين والدارسات في برامج محو الأمية وما بعدها، الذين اختاروا طريق العلم بإرادتهم وإصرارهم على تطوير ذواتهم وخدمة مجتمعهم. كما تُعرب الوزارة عن خالص شكرها للمنظمات الدولية والإقليمية الداعمة لمسيرة التعليم ومحاربة الأمية في الأردن.



وتُجدّد الوزارة دعوتها لكل من لم تُتَح له فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي إلى الاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة، سواء من خلال مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، أو برامج تعليم المتسربين، أو التعليم الاستدراكي، أو الدراسات المنزلية والمسائية، تأكيدًا على أن التعليم في الأردن حقٌّ مكفول للجميع، ومواصلة لتحقيق الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله)، التي تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر في عصر المعرفة.