الإثنين 2025-09-08 09:00 ص
 

الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة

طفال غزيون في مواجهة المجاعة
 
الإثنين، 08-09-2025 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة، محذرًا من تلاشي هذه الفرصة بسرعة.اضافة اعلان


وأكد فليتشر، في بيان نشره الليلة الماضية، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين، نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن أحدث أمر نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.

وأردف: "هناك فرصة ضئيلة، حتى نهاية أيلول الحالي، لمنع انتشار المجاعة إلى مدينتي دير البلح وخان يونس، لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة".

وتابع: "ما زلنا نصر على إمكانية وقف هذا الرعب".

ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.
 
 
