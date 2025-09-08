الإثنين 2025-09-08 09:01 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 08-09-2025 06:43 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 34 - 18، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 37 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حقل نفط

أخبار محلية خطة لرفع إنتاج غاز الريشة إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2034

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس

أخبار محلية سفير الاتحاد الأوروبي: عروض مهرجان الأفلام الـ 37 مجانية وفي عدة محافظات

إعلام إسرائيلي: "حدث أمني" في غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: حدث أمني في غزة

hvadtdm

فلسطين الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة

وزير التربية يوجه رسالة

أخبار محلية وزير التربية يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية

علما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين

عربي ودولي انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.8%

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 8-9-2025

الاحتلال يهدم محال تجارية شمال الضفة المحتلة

فلسطين الاحتلال يهدم محال تجارية شمال الضفة المحتلة



 
 





الأكثر مشاهدة