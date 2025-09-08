توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

12:22 ص

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء الدكتور حازم الرحاحلة خلال لقائه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، خطط الشركة لتحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة في العقبة.





وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، قدّم المدير التنفيذي لكهرباء العقبة محمد أبو همام خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للشركة المهندسة ريم حمدان، ونائب المدير العام لشؤون المناطق المهندس سهم المجالي، عرضًا حول خطط الشركة لتحديث البنية التحتية في المنطقة، واحتياجاتها التنظيمية والإدارية.



وقال محافظ العقبة إن الشركة تؤدي دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بجهودها في مواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر الأخيرة.



بدورها، أشادت مدير عام الشركة والمدير التنفيذي لمنطقة العقبة بالجهود والدعم الكبير الذي تتلقّاه الشركة من كادر المحافظة، وحرصهم الدائم على التواصل مع الشركة ومتابعة جميع القضايا التي تصب في مصلحة المشتركين ومتلقي الخدمة.



وجال الرحاحلة على محطات كهرباء في المنطقة بينها "محطة A2" بعد تحديثها، ومحطة المدينة الصناعية الجديدة، إضافة إلى مكاتب الشركة.



وقدّم المدير التنفيذي للمنطقة عرضًا تفصيليًا تضمن إنجازات فنية ومالية، وجهود رفع التحصيل وتقليل الفاقد، إلى جانب التقدم في مشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية وعرض لمشاريع يجري تنفيذها في المنطقة.



وكانت سلطة العقبة خصصت قطعة أرض بمساحة 2.5 دونم قرب سوق الرمال لإقامة محطة تحويل رئيسية جديدة.

