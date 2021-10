نقابة المهندسين تُعزز حماية بياناتها من خلال مركز زين الإقليمي THE BUNKER

الوكيل الاخباري -

وقّعت كل من نقابة المهندسين الأردنيين وشركة زين، اتفاقية تعاون للاستفادة من خدمات مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك لتخزين بيانات النقابة والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات حدوث الطوارئ.ووقّع الاتفاقية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، والرئيس التنفيذي لشركة زين فهد الجاسم، في مركز زين الاقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، وبحضور ممثلين عن الجانبين.وتهدف هذه الخطوة من جانب نقابة المهندسين للمساهمة في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة، الأمر الذي سيسهم في تقليل وقت الانقطاعات، ويعمل على توفير الخدمات الإلكترونية للمهندسين المنتسبين للنقابة وعلى مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم بأعلى مستويات الجودة والمهنية وذلك حفاظاً على سمعة النقابة ومنتسبيها.وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم استضافة الخادم الرئيسي (Cloud Hosting) لمشروع تدقيق المخططات الهندسية الإلكتروني، لمواكبة الزيادة المتسارعة في حجم العمل مع توفير الموارد الفنية وكافة خدمات الأمن والحماية للبيانات (WAF)، إضافة إلى إنشاء النسخ الاحتياطية منها بحسب أفضل الممارسات في هذا المجال، وتفعيل أنظمة الرقابة والأمن الإلكتروني(SIEM Solution) لحماية شبكة النقابة من الاختراقات والهجمات السيبرانية (Cyber Attacks) ، كما تناولت الاتفاقية إجراء تقييم للثغرات في شبكة النقابة وتطبيق الخلوي الخاص بالنقابة، إضافة إلى وضع التوصيات والحلول اللازمة (Vulnerability، Assessment and Penetration Testing).كما ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة اجراءات تقوم بها نقابة المهندسين الاردنيين، لتحقيق أهداف خطة التحول الرقمي المنبثقة عن خطتها الاستراتيجية.ويوفّر مركز زين الإقليمي خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشترك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، بالإضافة إلى توفّر الخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، كما يعتمد المركز على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهاز آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.