هواوي تساعدك في الحفاظ على صحتك ولياقتك هذا الصيف مع مجموعة واسعة من منتجاتها المميزة

الوكيل الاخباري - يعدّ الحفاظ على الصحة واللياقة أمرًا في غاية الأهمية للعديد من الأفراد، خاصة في فصل الصيف.

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ولهذه الغاية، توفر لك هواوي مجموعة واسعة من منتجاتها المميزة لتكون خير رفيق في رحلتك نحو تحقيق أهداف اللياقة الخاصة بك ومراقبة صحتك.



سوار HUAWEI Band 6



هل تبحث عن رفيق يشاركك تمارينك الرياضية؟ سوار HUAWEI Band 6 هو رفيقك المثالي الذي يوفر لك 96 وضعًا متنوعًا للتمرين.

يساعدك هذا السوار الرائع أيضًا في مراقبة ضربات القلب والسعرات الحرارية، كما يخّزن جميع بياناتك ويحلّلها ويعرضها بطريقة بسيطة لتتمكن من متابعة رحلتك نحو اللياقة البدنية ووضع أهدافك الملهمة بكل سلاسة.



يتميز سوارHUAWEI Band 6 بالعديد من التقنيات المبتكرة التي تساعدك في الحفاظ على صحتك مثل تقنية مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم، وتقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 لمراقبة معدل ضربات القلب، وتقنية HUAWEI TruSleep™ 2.0 لمراقبة جودة النوم، وتقنية HUAWEI TruRelax™ لمراقبة التوتر، بالإضافة إلى وظائف أخرى لتوفير إدارة صحية فاعلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وإلى جانب ذلك، يمكن أن تستمر بطارية السوار بالعمل لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام المتواصل دون انقطاع.



ميزان HUAWEI Smart Scale 3



إذا كنت تبحث عن جهاز ذكي يساعدك في متابعة صحتكولياقتك البدنية، فهواوي تلبي جميع متطلباتك من خلال ميزان HUAWEI Smart Scale 3.

عند استخدامك لهذا الجهاز المدهش، ستتمكن من الحصول على تفاصيل حول 11 مؤشرًا مختلفًا للجسم، وهي: نسبة الماء في الجسم، كتلة الهيكل العظمي والعضلات، الوزن الخالي من الدهون، نسبة الدهون في الجسم، مؤشر كتلة الجسم، الوزن، معدل نبضات القلب، معدل الأيض الأساسي، مستوى الدهون في الأحشاء، محتوى المعادن في العظام، والبروتين.



كذلك، ستجري تحليلًا تفصيليًا لتكوين جسمك، والذي سيظهر بشكل منتظم على هاتفك الذكي، بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها في سجلك ضمن تطبيق HUAWEI Health.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية HUAWEI TruFit™ لنموذج تكوين الجسم، سيتمكن ميزان HUAWEI Smart Scale 3 من منحك قياسات وإرشادات موجهة بشكل علمي، وإعطاء معلومات دقيقة تتناسب مع احتياجات جسمك بالتحديد.



سماعات HUAWEIFreeBuds 4i



إذا كنت ممن يفضلون الاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو الجريأو ركوب الدراجة، فسماعة HUAWEI FreeBuds 4i هي رفيقك المثالي.

تدعم هذه السماعة الرائعة تقنية إلغاء الضجيج النشطة، بحيث تكتشف الميكروفونات المدمجة فيها الضوضاء المحيطة بك، وتولّد موجة صوتية عكسية للحد منها.

وإذا أردت أن تستمع إلى ما يحصل في البيئة المحيطة دون نزع سماعات الأذن، فبإمكانك تفعيل وضع الوعي – Awareness، ويمكنك التبديل بين الوضعيتين بضغطة مستمرة فقط.



وبفضل المكونات المخصصة المدمجة في هيكلها الصغير، والتي تضم محركًا ديناميكًا كبيرًا قياس 10 مم يسمح بمدى أوسع للسعة الصوتية، تتمتع سماعة HUAWEI FreeBuds 4i بجودة صوت نقية واستثنائية، كما تنفرد ببطارية كبيرة بعمر طويل؛ فعند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة، توفر السماعات 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية.

جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

وستمنحك السماعة الراحة التامة عند ارتدائها بفضل وزنها الخفيف وتصميمها الذي يناسب قناة الأذن بشكل مثالي.



يمكنك اقتناء هذه المنتجات الرائعة وغيرها الكثير عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ar، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة؛ حيث يتوفر سوار HUAWEI Band 6 بثلاثة ألوان رائعة هي: GraphiteBlack، Sakura Pink، وForest Green بسعر 49 دينارًا، في حين يأتي ميزان HUAWEIScale 3 باللون الأبيض السيراميكي بسعر 45 دينارًا، أما سماعة HUAWEI FreeBuds 4i فهي متاحة بثلاثة ألوان مدهشة هي:الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي بسعر 84 دينارًامع ضمان لمدة 12 شهرًا.