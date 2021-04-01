هيونداي تكشف عن سيارة توسان الديناميكية الجديدة تماما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة هيونداي موتور طراز سيارة توسان-TUCSON الجديد كليًا الـSUV المدمجة، والتي تم تطويرها لتعزيز خبرة القيادة للعملاء في الشرق الأوسط و إفريقيا.

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ويدخل أحدث طرازمن توسان السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر ديناميكية وابتكارًا وتنافسية في فئته، ويعكس مزيجًا رائعًا من التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، والمساحة الداخلية، والتصميم الخارجي.



وتتميز السيارة الجديدة التي تمثل الجيل الرائع من توسان، والمصنفة كأكثر سيارات هيونداي مبيعًاعلى مستوى العالم، بأنها أكبر وأوسع من سابقاتها.

وتتوفر توسان الجديدة بقاعدة عجلات طويلة وقاعدة عجلات قصيرة، فضلا عن تميزها بالتفاصيل الفاخرة لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربةالقيادة الفريدة والممتعة.



تتمتع توسان الجديدة بميزة فريدة يمكن للعملاء الاستفادة منها هي تصميم المقاعد الأمامية بتهوية تعتمد على مادة القماش المصنوعة منها المقعد، والتي اعتمدت سابقاً على المقاعد الجلدية فقط، لتصبح بذلك هيونداي أول شركة مصنعة للسيارات تقدم خيار النسيج للمقاعد الأمامية مع نظام التهوية، مما يوفر مزيدًا من الراحة للعملاء أثناء التنقل.



وتتطلعشركة هيونداي موتور في الربع الثالث من هذا العام إلى طرح طراز السيارة الكهربائية الهجينة (HEV) من توسان، بالإضافة إلى نموذج N Lineفي وقت لاحق.



ويعتمد تصميم السيارة الجديدة على هوية التصميم "الرياضي الحسي" من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.



تصميم خارجي يعكس الأناقة والغموض



تشمل الميزات الموجودة في الشكل الخارجي للسيارة وجود مصابيح DRL للإضاءة المخفية في المقدمة، مع تصميم يأخذ شكل الجوهرة مدمج في شبكة المبرد البارامترية، والجذابة للغاية عند تشغيلها في الليل، فضلاً على وجود مصد ذو نمط حديث دقيق، وتم تطوير تصميم شبكة المبرد، مع غياب أي خطوط لغطاء المحرك ليظهر شكل غطاء المحرك الطويل الأنيق والضخم.



وتعزز الخطوط الجانبية الجريئة وأقواس العجلات الخلفية الضخمة المظهر الرياضي للسيارة، مع التصميم الفريد لقالب DLO اللافت للنظر الذي يجعل من توسان الجديدة أكثر فخامة.

كما تم تجديد أقواس العجلات الخلفية، وهي الأكبر في فئتها، بينما تكمل العجلات ذات القطر الأكبر والإطارات البارامترية المظهر الأنيق.



وتعمل تصميمات الإضاءة المميزة في الخلف على تعزيز حضور توسان بعدد من ميزات التصميم المطورة، فتأتي مجموعة المصابيح الخلفية بتصميم جديد عريض وأيقوني، وتضيف المصابيح الخلفية المخفية بشكل مثلث مظهرًا غامضًا يخلق تأثيرًا جديدًا للغاية عند الإضاءة، وبالإضافة لوجود مصدات مفصلة بدقة تم تزويد السيارة أيضًا بماسحة سوائل مخفية.



مقصورة داخلية مطورة لقيادة أكثر أمانا وراحة



تمتد فخامة الجيل الرابع من توسان من الخارج للمقصورة في الداخل، حيث يوفر التصميم الداخلي أشكالًا متعددة توفر إحساسًا بالرحابة والصفاء.



وتأتي لوحة العدادات بشكل مفتوح وبمقاس 10.25 بوصة كملمح رئيسي للابتكار الذي طال تصميم داخل السيارة.

ويمتد الخط الفضي على طول وسادة التصادم من وحدة AVN / AC إلى الأبواب بشكل يجعل توسان أكثر اتساعًا.

وتتضمن الميزات الخاصة بتوسان الجديدة الواجهة المركزية ذات الشاشة التي تعمل باللمس والتي يبلغ حجمها 10.25 بوصة والموجهة عموديًا ومصممة لتنحدر إلى وحدة التحكم بانسيابية مثل الشلال، بالإضافة إلى توفير السيارة الجديدة خواص التنقل الذكي حيث يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء، كما يتوفر اتصال بلوتوث متعدد المهامضمنها.



بالإضافة إلى ذلك؛ هناك 64 لونًا من الإضاءة المحيطة، والتي يمكن تغييرها إلى مستويات مختلفة من السطوع، حسب تفضيلات الركاب.

ويمكن للسائق والركاب الاستفادة من مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة مع توسان التي تقدم تجربة اتصال لا مثيل لها.



كما تجعل توسان الجديدة الرحلات أكثر متعة مع تقنيات التكييف المتاح بنظام أوتوماتيكي بالكامل لخلق بيئة داخلية ممتعة.

ويعمل نظام وضع الهواء المتعدد المخفي والمبتكر على توزيع الهواء البارد والدافئ برفق وبشكل غير مباشر، حتى لا يقسو على بشرة الركاب أو يزعجهم.



وتتضمن الميزات الرئيسية الأخرى التي تأتي مع توسان، المقاعد الأمامية ذات التهوية والتدفئة المخصصة للباب الخلفي الكهربائي، ونظام التحكم الذكي في السرعة بلمسة واحدة، والشحن اللاسلكي للهاتف الذكي، ونظام الصوت المتميز BOSE، وفتحة السقف البانورامية الواسعة.



وأصبحت توسان أطول وأعرض من ذي قبل- بطول إجمالي 4500 مم وعرض 1،865 مم، وارتفاع 998مم (حيز الأرجل الخلفية) و1،000 ملم (حيز الرأس)، وهي بهذه المقاييس أكبر مقصورة للصف الثاني في فئتها، كما تتميز توسان الجديدة تماما بسعة شحن تبلغ 620 لترًا وفقًا لمعايير VDA.







مجموعة محركات البنزين والديزل القوية



ويمكن للسائقين والركاب الاستفادة من تطوير الأداء الذي يوفر الرحلات التي لا مثيل لها مع توسان من الجيل الرابع، والتي تأتي في مجموعة من محركات البنزين والديزل القوية والفعالة المطورة من الجيل الجديد.



وتبلغ قوة Smart Stream في السيارة الجديدة 2.0 156ps / 6،200 rpm مع عزم دوران أقصى يبلغ 19.6kg.m / 4،500 rpm، بينما 1.6T-GDi، يولد 180ps / 5،500rpm وعزم دوران أقصى 27.0 1،500-4،500 كجم دورة في الدقيقة.

يوفر محرك Smartstream D2.0 أداءً أكثر قوة (قدرة قصوى تبلغ 190 حصانًا / 6100 دورة في الدقيقة و 42.5 كجم.م / 4000 دورة في الدقيقة من أقصى عزم دوران).



ويتوفر أيضًا محرك ديزل Smartstream1.6 ، حيث يوفر قوة قصوى تبلغ 136pm / 4،000 rpm وعزم دوران أقصى يبلغ 32.6kg.m / 1،500-4،500 rpm.



كما سيتم إطلاق طراز كهربائي هجين أيضًا في وقت لاحق في عام 2021 مع محركSmartstream 1.6T قادر على توفير كفاءة محسّنة للوقود والطاقة في نفس الوقت، مما يوفر قوة قصوى تبلغ 230 حصانًا / 5500 وعزم دوران أقصى يبلغ 350 Nm (يعتمد على جمع محرك ديناميكي ومحرك كهربي).



وتتمتع توسان الجديدة أيضًا بمؤهلات قوية لسيارات SUV مع نظام HTRAC، للدفع رباعي الذي يمنح السائق الثقة للتعامل مع أصعب ظروف القيادة. وحيث تستخدم هيونداي تقنية SmartSense الخاصة بها، توفر توسان ميزات أمان أكثر من أي وقت مضى، كوجود مرآة الرؤية العمياء فيها.



وبمناسبة إطلاق الجيل الرابع من توسان، قال بانغ سونغجيونغ، نائب الرئيس، ورئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: "نفتخر بالتاريخ الغني والطويل لتوسان منذ إطلاق أول طراز لها في عام 2004، وعندما قمنا بتطويرها لم نكن نرغب في تقديم طراز توسان SUV آخر فقط، بل أردنا تصنيع سيارة مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويعكس أحدث طراز من توسان رؤيتنا تلك تماما، فقد قمنا بإعادة ابتكار كل شيء تقريبًا باستخدام أفضل التقنيات لتخرج سيارة استثنائية لافتة للنظر وقوية وواسعة ومتعددة الاستخدامات وحيوية، تتمتع بمجموعة واسعة من الإضافات المهمة، ونحن على ثقة من أن توسان الجديدة كلياً ستتجاوز توقعات عملائنا".



يمكن للعملاء الاختيار من بين ثمانية خيارات ألوان خارجية – الأسود الفانتوم والأبيض القطبي و Dark Knight والفضي Shimmering، و Teal، والرمادي Shadow والأحمر Sunset، وأحمر Sunset، البرونز Silky والرمادي Amazon.



ويأتي التصميم الداخلي للسيارة باللونين الأسود والرمادي بدرجات لون واحدة أو نغمتين ومتوفرة في نوعين من أنواع القماش المختلفة.



سيتوفر أيضًا طراز N Line من توسان بتصميم فريد في وقت لاحق في عام 2021.



