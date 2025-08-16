نصائح غذائية لخفض الكوليسترول في غضون 10 أيام

الوكيل الإخباري- قدّمت خبيرة التغذية، الدكتورة سارة بيري، نصائح فعّالة لخفض مستويات الكوليسترول في غضون 10 أيام، مؤكدة أن التعديلات الغذائية البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في الصحة القلبية.



وفي الوقت نفسه، حذّرت من اتباع حميات غذائية قليلة الدسم بشكل صارم، مؤكدة أن التركيز يجب أن يكون على نوعية الدهون وليس كميتها فقط.



وأوضحت بيري، الأستاذة في قسم علوم التغذية بكلية كينغز كوليدج لندن، خلال ظهورها في بودكاست "زوي"، أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى مضاعفات قلبية، لكن استبدال الدهون الضارة بمصادر صحية يمكن أن يُخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بسرعة بنسبة 10%.



وأشارت إلى أن المكسرات والبذور تُعدّ من أهم التعديلات الغذائية الموصى بها، إذ تساعد على دمج الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في النظام الغذائي، ما يُقلل الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ. وقالت: "بإضافة المكسرات إلى النظام الغذائي، يمكن خفض الكوليسترول بنسبة 5 إلى 10%، نتيجة استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الصحية".



وحذّرت بيري من الإفراط في استهلاك الدهون الحيوانية، خصوصًا اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول، بينما دافعت عن منتجات الألبان المُخمّرة، مثل الجبن والزبادي، مؤكدة أنها لا تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول.



كما نصحت بتقليل الكربوهيدرات المُكرّرة، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والسكر، لأنها تتحوّل في الكبد إلى دهون ثلاثية إذا تم تناولها بكميات زائدة. وفي المقابل، أشادت بالكربوهيدرات الطبيعية من الحبوب الكاملة، معتبرة أنها مفيدة لصحة القلب وتساعد في التحكّم بمستوى الكوليسترول.

