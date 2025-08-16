إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

10:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742433 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس الجمعة، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. اضافة اعلان





وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيّرة داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.