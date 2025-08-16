إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيّرة داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
