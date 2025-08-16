زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".
وأضاف "ندعم اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".
