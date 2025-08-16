السبت 2025-08-16 12:31 م
 

زيلينسكي: أوكرانيا تدعم عقد قمة ثلاثية ومستعدة للتعاون

أعلام الولايات المتحدة، وروسيا وأوكرانيا
أعلام الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا
 
السبت، 16-08-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن كييف مستعدة للتعاون البنّاء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.اضافة اعلان


وكتب زيلينسكي على منصة إكس "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف "ندعم اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".
 
 
gnews

