هيونداي موتور تحصد 16 جائزة من ريد دوت لهذا العام

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن فوزها بـ 16 جائزة من جوائز "ريد دوت-Red Dot " المرموقة لتصميم العلامات التجارية والاتصالات 2021، والتي تُنظمها وتمنحها مؤسسة ديزاين زينترم نوردراين فيستفالن للتصميم في ألمانيا.

حيث فازت هيونداي بجائزتين حصلت فيهما على لقب "الأفضل على الإطلاق"، و14 جائزة أخرى في سبع فئات مختلفة.



"الأفضل على الإطلاق"

منحت "ريد دوت" فيلم الحملة التقنية الجديدة لهيونداي موتور والتي جاءت بعنوان: Little Big e-Motion جائزة "الأفضل على الإطلاق" في فئة الأفلام والرسوم المتحركة.

ويظهر فيديو الحملة كيف تساعد مركبة صغيرة -مزودة بتقنية إدراك المشاعر EAVC- المرضى من الأطفال على الانتقال من سرير المستشفى إلى غرفة العلاج.



وحصل نفس الفيديو على جائزة فضية من مهرجان نيويورك للإعلان - 2021 New York Festival Advertising Award.



وحصد تصميم "Hyundai EV Infotainment System - Jong-e" المطبق على سيارة أيونك 5 في جوائز "ريد دوت" أيضا لقب "الأفضل على الإطلاق" في الواجهة وتجربة المستخدم، وهو أول فوز للشركة في هذه الفئة.

وتوفر واجهة المستخدم الرسومية Jong-e (GUI) الخاصة بالنظام إعدادات داخلية متنوعة؛ مثل تدرجات لونية ناعمة وحساسة مع عناصر تصميم بكس- pixel حدودي مثل تلك المستخدمة في المصابيح الخارجية لأيونك5.

كما يجسد النظام المفهوم الصديق للبيئة للمركبة الكهربائية وهوية العلامة التجارية لشركة هيونداي موتور. (* كلمة "Jong-e" تعني "الورق" باللغة الكورية).



تصدر سبع فئات بإجمالي 14 جائزة



كما استحوذت هيونداي على إجمالي 14 جائزة أخرى عبر سبع فئات مختلفة، لتعزز مميزاتها التنافسية ومكانتها المتقدمة في تصميم العلامة التجارية والاتصالات.

وتتضمن هذه الجوائز الأفلام والرسوم المتحركة، والواجهة وتجربة المستخدم، والاتصالات المكانية، والتطبيقات، والإعلان، والحلول عبر الإنترنت، والحلول الرقمية.

وفي فئة الأفلام والرسوم المتحركة؛ حصد الجائزة مقطع فيديو هذا نحن- This is Us الذي أعدته هيونداي، ويظهر الآمال وأهمية التضامن للتغلب على محنة جائحةكوفيد-19، وكذلك فاز فيلم " I’m in charge الذي تدعم هيونداي به فكرة مسؤولية الجميع لتوجيه العالم نحو الاستدامة.



وجاء من بين الفائزين في فئة الواجهة وتجربة المستخدم "Hyundai Infotainment System-Aqua Theme Design" ومنصة هيونداي للتلفزيون الذكي "Channel Hyundai".

كما تصدر كلا من "Channel Hyundai" وتطبيق "بلو لينك" للاتصال فئة التطبيقات بجائزتين.







وتعد "ريد دوت" هي ثاني جائزة تصميم عالمية تُكرّم "نظامي Hyundai Infotainment System-Aqua Design" و "Channel Hyundai" و "بلو لينك"، بعد جائزة iF Design 2021 التي كرمتهم وأشادت بهم في وقت سابق من هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن "Channel Hyundai" فازت بأربع فئات مختلفة من "ريد دوت" بما في ذلك تصميم الواجهة وتجربة المستخدم والتطبيقات والإنترنت والحلول الرقمية.



وفاز في فئة التصميم المكاني كل من "استوديو هيونداي للسيارات في مدينة بوسان- Hyundai Motorstudio Busan"، و"مركز تدريب مجموعة موتورز- Hyundai Motor Group Training Center "، و"محطة هيونداي للسيارات الكهربائية في قوانغدونغ - Hyundai EV Station Gangdong "، و"مركز التعليم العالمي لهيونداي في مدينة تشونان- Hyundai Cheonan Global Learning Center "، وذلك لتقديمهم تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال التصميم المكاني.



وحظيت حملة علامة أيونك التجارية " OOH & Ambient for London Eye" بالجائزة في فئة الإعلانات، وهي الحملة التي أقيمت في London Eye العام الماضي، كما فازت كذلك حملة H2U (Hydrogen to You) بجائزة، والتي تؤكد هيونداي بها على القيمة الكبيرة للطاقة الهيدروجينية المستدامة.