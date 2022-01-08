وضع حجر الأساس لمركز البحث والتطوير والابتكار لـ البوتاس العربية في منطقة غور الصافي

الوكيل الاخباري - وضع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وبحضور الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، حجر الأساس لمبنى مركز البحث والتطوير والابتكار التابع للشركة، وذلك في موقع عملها في منطقة غور الصافي.

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ويأتي إنشاء هذا المركز الذي يقع على مساحة تزيد على ستة آلاف متر مربع، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الخمسية (2021- 2025) التي أقرها مجلس إدارة شركة البوتاس العربية في وقت سابق بهدف تعزيز إنتاجية وتنافسية أعمال الشركة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات، من ضمنها مركز البحث والتطوير والابتكار، وذلك للمساهمة في الاستفادة من كافة الفرص الممكنة للتطوير والنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية تعظم من قيمة الشركة، ويساهم في تحقيق خطط التنمية الحالية وتطوير خطط للتنمية المستقبلية لشركة البوتاس العربية بشكل عام ومنطقة البحر الميت بشكل خاص.



وسيتم من خلال هذا المركز الذي يمتاز بتصميمه العصري والمبتكر، إجراء البحوث والدراسات حول الفرص الاستثمارية الممكنة في البحر الميت، إلى جانب المشاركة في البحث والتطوير الخاص بشركة البوتاس العربية والشركات والصناعات التابعة للشركة، لمساعدتها على مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق التي تصدر إليها منتجاتها.



وقال المهندس أبو هديب، في تعليقه على إنشاء مركز بحث وتطوير خاص بشركة البوتاس العربية:" تسير جميع دول العالم اليوم بسرعة نحو مجتمع معرفي واقتصاد مرتكز على التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث يجلب هذا الاقتصاد معه فرصاً عظيمة لإحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار، ونحن نسعى في شركة البوتاس العربية إلى إيجاد وتعظيم الفرص الاستثمارية التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتلبية تطلعات مستثمرينا ومساهمينا وبما يرفد الاقتصاد الوطني بالقيمة المضافة".





من جانبه، أكد الدكتور النسور على أهمية مركز البحث والتطوير والابتكار في تدعيم التوجهات البحثية لشركة البوتاس العربية، وشركاتها التابعة والحليفة ولاسيما في مجالات عملها خاصة وأن أسواق الأسمدة العالمية تعد من الأسواق شديدة التنافسية عدا عن وجود عدد من التحديات أمام الشركة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة والمياه المستخدمة في عمليات الإنتاج وضرورة تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مما يدفع بالإدارة التنفيذية للتفكير بطريقة ابتكارية والعمل على تنفيذ مشاريع تعزز من تنافسية الشركة في الأسواق العالمية وتعظم من جودة أرباحها.



ومن المقرر أن يوفر مركز البحث والتطوير بنكاً للبيانات الخاصة في الصناعات التي تأتي من البحر الميت كالبوتاس والبرومين وغيرها، ومرجعاً موثوقاً لبرامج الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد العامة ذات الصلة بصناعة البحر الميت والبوتاس والأسمدة، كما سيسهم في تشجيع الباحثين في المجالات المختلفة على تطوير أبحاثهم وأفكارهم بما ينعكس على التقدم العلمي في البلاد.



ويتضمن مركز البحث والتطوير ثلاثة محاور رئيسية هي محور تطوير العمليات وزيادة الكفاءة والتخلص من المخلفات، ومحور تطوير المنتجات والدخول في الصناعات المتخصصة، إضافة إلى محور البحث والابتكار.



ويضم مركز الأبحاث والتطوير؛ برج المجلس الذي يتكون من ستة طوابق وبمساحة إجمالية تقدر بألفي متر مربع، ويضم مختبرين وصالتين للتدريب، ومكتبة برج المجلس، ومكاتب ادارية، وغرف خدمات، وصالة اجتماعات، بالإضافة الى مرافق الخدمات اللازمة، فيما يتكون المبنى الرئيسي الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي أربعة آلاف متر مربع من طابقين ويحتوي على ردهة الاستقبال ومعرض، وستة مختبرات (مختبر هيدروليكي، ومختبر الصخور والتربة، ومختبر كيميائي / فيزيائي، ومختبر مشترك، ومختبر الأسمدة)، بالإضافة إلى مكاتب ادارية ووحدات تخزينية خاصة للمواد الكيميائية، كما يحتوي المركز على صالة تعليمية وتدريبية متعددة الأغراض، وسيتم تجهيزها بأحدث أنظمة الصوت والصورة، ومن المتوقع إكمال إنشاء المبنى وتجهيزه بالمختبرات والأجهزة والمعدات مع نهاية العام 2023.