"وضوح" الشرق الأوسط تشارك مبادرة عزوتي في برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- كجزء من جهودها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، قامت وضوح بإطلاق برنامج بالتعاون مع مبادرة عزوتي، والذي تضمن مشاركة عدد من موظفيها بإعداد وتوزيع 1400 وجبة إفطار للأسر العفيفة في موقع عزوتي في قلب العاصمة عمّان.

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يستمد البرنامج قوّته من التزام وضوح بتمكين ودعم المجتمع المحلي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ويعكس أيضاً اهتمامها بمستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي، متبعين بذلك نهج جلالة الملك المعظم وولي عهدنا الأمين.



لذا أعرب مؤسس وضوح ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني عن اعتزازهما بنجاح البرنامج الذي يعكس قيم وضوح الأساسية مثل التضامن والتعاون لإحداث أثر إيجابي في مجتمعنا.