الثلاثاء 2025-03-25 10:00 م
 

"وضوح" الشرق الأوسط تشارك مبادرة عزوتي في برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك

"وضوح" الشرق الأوسط تدعم مطعم عزوتي في شهر رمضان المبارك من خلال مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية "عندما ينتصر الخير"
"وضوح" الشرق الأوسط تدعم مطعم عزوتي في شهر رمضان المبارك من خلال مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية "عندما ينتصر الخير"
 
الثلاثاء، 25-03-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري-   كجزء من جهودها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، قامت وضوح بإطلاق برنامج بالتعاون مع مبادرة عزوتي، والذي تضمن مشاركة عدد من موظفيها بإعداد وتوزيع 1400 وجبة إفطار للأسر العفيفة في موقع عزوتي في قلب العاصمة عمّان.

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يستمد البرنامج قوّته من التزام وضوح بتمكين ودعم المجتمع المحلي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ويعكس أيضاً اهتمامها بمستقبل الأردن الاقتصادي والاجتماعي، متبعين بذلك نهج جلالة الملك المعظم وولي عهدنا الأمين.


لذا أعرب مؤسس وضوح ورئيسها التنفيذي السيد وهيب جوزيف المشيني ومديرها العام السيد عامر المشيني عن اعتزازهما بنجاح البرنامج الذي يعكس قيم وضوح الأساسية مثل التضامن والتعاون لإحداث أثر إيجابي في مجتمعنا.


وأضاف عامر المشيني، "نحن فخورون بإطلاق هذا البرنامج الذي يسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في إحداث فرق إيجابي في حياة الآخرين. يعكس البرنامج فلسفتنا الشخصية كأفراد ومسؤوليتنا الاجتماعية كشركة، لذا سنستمر بإطلاق مبادرات اجتماعية تحاكي رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ورؤية ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمستقبل الأردن"
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يستمر برنامج وضوح للمسؤولية الاجتماعية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
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"وضوح" الشرق الأوسط شركة أردنية متخصصة بإلاستشارات وإدارة العمليات للقطاعات المالية والغير مالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
وتعتبر وضوح الخيار الأول للباحثين عن العمل من الشباب الأردني، وذلك نظراً لتبنيها استراتيجيات نمو متسارعة وسياسات متقدمة للتوظيف وتطوير المهارات.

 
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