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الإثنين، 01-05-2023 09:12 ص

216 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 30%

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الوكيل الإخباري - حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2023، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 216 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 166 مليون دولار كما في 31 أذار 2022 محققة نموا بنسبة 30%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 10.4 مليار دولار امريكي. 
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 35.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 35.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.3 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 3% و4% على التوالي. 
وصرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن النتائج الايجابية المتحققة تثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله وتؤكد قدرته على تحقيق أداء قوي مستدام من خلال تنوع نموذج اعماله، بالإضافة الى ادارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل مع المخاطر وادارتها بشكل فعال في ظل ما يحدث من تطورات على صعيد القطاع البنكي العالمي وما تشهده الاسواق من ارتفاع في معدلات الفائدة وكذلك التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وأشار المصري الى أن البنك يعمل باستمرار على بناء وتعزيز السيولة والارباح التشغيلية في جميع مناطق تواجده المختلفة بما يتماشى مع استراتيجيته، مؤكداً على ثقته بقدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي من شأنها تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، لبناء قواعد راسخة وتنمية اقتصادية ضمن التواجدات التي يعمل فيها. 

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من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الحفاظ على قوة الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية على الرغم من التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الارباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 50%، في حين استمر البنك في ضبط التكاليف والنفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لا تزال ضمن الحدود المستهدفة. وأشارت الصادق الى أن المخصصات التي تم رصدها خلال الفترة والتي تعكس بصورة مدروسة البيئة التشغيلية والتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة للمحافظة على جودة محفظتها الائتمانية ونسبة تغطية الديون غير العاملة والتي تفوق ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.1%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.8% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. 


وأكدت الصادق بأن البنك مستمر بتنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي من خلال التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك بالإضافة الى استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية. 


 




 

 


 

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