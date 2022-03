GESCO تقيم معرضها التعليمي الواحد والعشرون يومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري - أعلنت GESCO عن اقامة معرضها التعليمي الواحد والعشرون في فندق اللاندمارك - عمان، من الساعة 4 ظهراً و حتى الساعة 8 مساءً بحضور ممثلي جامعات من بريطانيا،تركيا،قبرص،ألمانيا, اسبانيا.

حضورك يعني فرصتك للحصول على :



- قبولات فورية مع منح جزئية لدراسة البكالوريس، الماجستير، الدكتوراه، أو دورات اللغة الإنجليزية.

- تأمين السكن.

- التحدث مع ممثلي الجامعات للإجابة عن اي استفسار

-الفيزا.

- خدمات مقدمة من مكتب لندن.







الدعوة عامة والحضور مجاني!



احجز مقعدك الآن:

https://bit.ly/3M66o5h

للمزيد من المعلومات 0792211177 / 065562022 / 065562033



الجامعات المشاركة:



1.Teesside University – UK

2. University of Leeds – UK

3. University of Kent – UK

4. Cardiff University – UK

5. De Montfort University – UK

6. University of Reading – UK

7. Swansea University – UK

8. University of Birmingham – UK

9. University of York – UK

10. Queen Mary University London – UK

11. University of Brighton – UK

12. Loughborough University – UK

13. University of Dundee – UK

14. University of the West of England – UWE Bristol – UK

15. University of Bedfordshire- Jordan

16. University of Nottingham – UK

17. University of Sheffield – UK

18. University of Bradford – UK

19. Aston University – UK

20. Kaplan International Pathways – UK

21. ONCAMPUS – UK

22. Oxford International Education Group – UK

23. Kensington Academic Pathways – UK

24. Cardiff Metropolitan University – UK

25. David Game College

26. University of Sunderland – UK

27. Northumbria University Newcastle – UK

28. University of Exeter – UK

29. University of East Anglia – UK

30. London South Bank University – UK

31. University of Portsmouth – UK

32. Liverpool John Moores University – UK

33. Istanbul Medipol University – Turkey

34. Bahcesehir University – Turkey

35. Sabanci University – Turkey

36. Istanbul Okan University -Turkey

37. Istanbul Aydin University – Tukrey

38. Özyeğin University -Turkey

39. University of Nicosia – Cyprus

40. Jacobs University – Germany

41. SRH Berlin University of Applied Sciences – Germany

42. EU Business School – Spain

43. St. Georges University

44. SOAS University of London

45. UCAM -- Spain



برعاية:

- Zain

- Jeeny

- British Council

- Neolab