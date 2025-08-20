صعود قهوة "أرابيكا" لأعلى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار قهوة "أرابيكا" في تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 2% مسجلة أعلى مستوى لها خلال شهرين، وفقا لبيانات منصة "آي سي إي فوتشرز".



وكانت ارتفعت عقود "أرابيكا" الآجلة لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.75% ليصل إلى 3.496 دولار للرطل (حوالي 7707 دولار للطن).

وسجلت العقود خلال جلسة أمس أعلى مستوى حيث بلغت 3.5225 دولار للرطل (7766 دولارا للطن)، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو الماضي.



ومنذ بداية الشهر، قفزت الأسعار بأكثر من 15% بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض. وكانت عقود "أرابيكا" قد سجلت مستوى قياسيا في فبراير الماضي عند 4.2995 دولار للرطل (9479 دولارا للطن).



كذلك ارتفعت عقود قهوة "الروبوستا" لشهر سبتمبر المقبل في التداولات بنسبة 3.13% ليصل إلى 4285 دولارا للطن.