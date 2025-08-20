مصرع أكثر من 70 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في أفغانستان

وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية هرات غرب أفغانستان أحمد الله متقي أن حادث مرور وقع ليل الثلاثاء في الولاية مما أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحلين إلى كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.
وذكرت الشرطة في بيان أنه "بسبب السرعة المفرطة والإهمال، انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشكل خطير" بشاحنة في ولاية هرات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
نيجيريا .. مقتل 27 مصليا برصاص مسلحين في مسجد شمال البلاد
-
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستساعد على تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا
-
البيت الأبيض: بوتين وافق على "جلسة مباشرة" مع زيلينسكي
-
"دنيئة ومليئة بالمغالطات".. باريس ترد على رسالة من رئيس وزراء الكيان
-
السعودية تجدد دعمها لجهود التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
-
شكوى قضائية ضد نعيم قاسم .. بعد اتهامات بإثارة الفتنة
-
الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى غزة
-
بيان مشترك يطالب بوقف الاعتداءات على موظفي الإغاثة