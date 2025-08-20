الأربعاء 2025-08-20 01:44 ص
 

مصرع أكثر من 70 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في أفغانستان

الوكيل الإخباري-   قالت السلطات الأفغانية إن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم الثلاثاء في غرب أفغانستان عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة.اضافة اعلان


وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية هرات غرب أفغانستان أحمد الله متقي أن حادث مرور وقع ليل الثلاثاء في الولاية مما أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحلين إلى كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وذكرت الشرطة في بيان أنه "بسبب السرعة المفرطة والإهمال، انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشكل خطير" بشاحنة في ولاية هرات.

روسيا اليوم
 
 
مصرع أكثر من 70 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في أفغانستان

