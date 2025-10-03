الجمعة 2025-10-03 10:05 م
 

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
 
الجمعة، 03-10-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.29%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3038 نقطة.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة مع 10.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 28.9%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.6 مليون دينار ، مقارنة مع 51.5 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 16.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 15470 صفقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

أخبار محلية الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول

إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

أخبار محلية إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات

تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية

أخبار محلية تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية

الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات بعد الحرب

فلسطين الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات بعد الحرب

كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

منوعات كولومبيا .. وفاة بطل كمال الأجسام ييفر أسبريا عن 22 عامًا

أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية



 
 



الأكثر مشاهدة