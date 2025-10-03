ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

09:52 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.29%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3038 نقطة.





وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة مع 10.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 28.9%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.6 مليون دينار ، مقارنة مع 51.5 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 16.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 15470 صفقة.

