ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة مع 10.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 28.9%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.6 مليون دينار ، مقارنة مع 51.5 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 16.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 15470 صفقة.
