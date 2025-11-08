صادرات "صناعة عمان" تتجاوز 6 مليارات دينار خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري- تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز 6 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، محققة نموًا نسبته 13.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس جودة وتنافسية الصناعة الأردنية وحضورها المتزايد في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة عمان، أن قيمة الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بلغت 6.196 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، مقابل 5.473 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.



وسجلت ثمانية قطاعات صناعية ارتفاعًا في صادراتها بنسب تراوحت بين 66.3% لقطاع الصناعات الإنشائية و2.5% لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، في حين تراجعت صادرات قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 10.8%، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 0.4% فقط.



واستحوذت أربع دول رئيسية على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها، وهي: الهند، والولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، والعراق، بإجمالي بلغ 3.521 مليار دينار، مقارنة مع 3.355 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند بنسبة 24.8% لتصل إلى نحو 975 مليون دينار مقابل 780 مليون دينار العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.4% لتسجل 703 ملايين دينار مقارنة بـ 653 مليون دينار.



في المقابل، تراجعت الصادرات إلى العراق بنسبة 1.5% لتبلغ 791 مليون دينار مقابل 803 ملايين دينار، وإلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6% لتسجل 1.052 مليار دينار مقابل 1.119 مليار دينار، إلا أنها ما تزال في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا لصادرات صناعة عمان.



كما أظهرت البيانات ارتفاعًا لافتًا في صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة 302%، لتصل إلى 226 مليون دينار مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، جاءت الدول العربية في الصدارة بقيمة 2.871 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ 1.394 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بـ 1.093 مليار دينار. وبلغت صادرات الغرفة إلى الاتحاد الأوروبي نحو 431 مليون دينار، وإلى دول أوروبية من خارج الاتحاد 202 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات إلى أفريقيا 102 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 65 مليون دينار، وإلى بلدان أخرى 39 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.456 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.095 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 1.046 مليار دينار. وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية خلال الفترة نفسها 811 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 610 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 516 مليون دينار.



كما توزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 288 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 263 مليون دينار، والإنشائية نحو 156 مليون دينار، وأخيرًا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 16 مليون دينار.