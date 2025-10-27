البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث

الوكيل الإخباري- دعت بورصة عمان الشركات المُدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث "المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات" عن الفترة المنتهية في 30/9/2025، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية الشهر الحالي تشرين الأول 2025.

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه في ضوء استحداث آلية التداول المقيد وتطبيقها اعتباراً من تاريخ 2/11/2025، فإن البورصة ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة، والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الثالث "المراجعة من قبل مدقق حساباتها" اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر تشرين الأول الحالي ولمدة 3 أيام عمل، ومن ثم إعادتها إلى التداول في ذات السوق المُدرجة فيه وفقا للقيود الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الخصوص، وذلك اعتبارا من صباح يوم العمل التالي لانتهاء مدة الإيقاف المحددة إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة.



وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري، لافتا إلى ان البورصة ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثالث التزاما بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المُدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزا لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.