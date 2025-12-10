9.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 9.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3440 عقدا.

اضافة اعلان