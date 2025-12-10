9.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3425 نقطة، بانخفاض نسبته 0.07 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.44 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.32 بالمئة.
