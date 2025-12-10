عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 16 كانون الأول الحالي.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
