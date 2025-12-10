عطاء لشراء كميات من القمح

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأربعاء، عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء 16 كانون الأول الحالي.