بورصة عمان تبحث ونظيرتها البريطانية التعاون

جانب من اللقاء
الوكيل الإخباري- بحث السفير البريطاني في الأردن فيليب هول، خلال زيارته اليوم الأربعاء بورصة عمان يرافقه مسؤول الأسواق الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بورصة لندن آبي أجاي والوفد المرافق، سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني.

وناقش الطرفان آليات الترويج وتشجيع المستثمرين في المملكة المتحدة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة عمّان.

واكد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور غسان أومت عمق التعاون بين بورصة عمّان ومؤسسات سوق رأس المال الأردني وبورصة لندن، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق مصالح الجانبين الصديقين.

من جانبه، أشار السفير هول الى متانة العلاقات الأردنية البريطانية في مختلف المجالات، مؤكداً حرصه على تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بورصة لندن وبورصة عمّان ومؤسسات سوق رأس المال الأردني.

من جهته استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي أداء البورصة خلال العام الحالي، موضحاً أن البورصة شهدت تحسناً ملحوظاً بمؤشرات أدائها مدعومة بنتائج إيجابية بصافي أرباح الشركات المدرجة إضافة إلى المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنقدي.


وأشار الى القرارات الحكومية الأخيرة التي أثرت بشكل مباشر على السوق بما في ذلك إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل وتخفيض عمولات التداول والسماح للمستثمرين غير الأردنيين بتحريك استثماراتهم في البورصة، وجهود البورصة في تطوير التشريعات والخدمات الرقمية وتطبيق أحدث المعايير والمواصفات العالمية بهدف تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار.

بدورها، استعرضت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، ملخصاً موجزاً عن أعمال ومهام المركز وإجراءات التسوية على وجه الخصوص، والنموذج المتبع في المركز لتسوية عقود التداول والذي يتوافق مع أبرز المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المالية.

 
 


