بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 19-08-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الثلاثاء، حوالي 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2976 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2970 نقطة بارتفاع نسبته 0.17 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.77 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمئة.

 
 
