بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 2970 نقطة بارتفاع نسبته 0.17 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.77 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.37 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصناعة: إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا مع نهاية تشرين الأول القادم
-
صناعة الأردن: تزايد حجم المستوردات من الأثاث يؤثر على نمو الصناعات الوطنية بالقطاع
-
"تنفيذية الاستراتيجية الوطنية للتصدير" تعقد اجتماعها الدوري الثاني
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين
-
"الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة