بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 7.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3169 عقداً.

اضافة اعلان