بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2979 نقطة، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة.
