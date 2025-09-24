الأربعاء 2025-09-24 03:17 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا
الأربعاء، 24-09-2025 02:29 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم نفذت من خلال 2987 عقداً.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3030 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً بأسعار أسهمها، و 21 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها.
 
 
