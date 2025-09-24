بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

02:29 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم نفذت من خلال 2987 عقداً.





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3030 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً بأسعار أسهمها، و 21 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها.