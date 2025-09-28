الأحد 2025-09-28 04:22 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم نفذت من خلال 2719 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3033 نقطة بارتفاع نسبته 0.12 بالمئة.

 
 
