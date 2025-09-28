بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم نفذت من خلال 2719 عقداً.

