الأربعاء 2025-10-01 05:01 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 01-10-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 8 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.3 ملايين سهم، نفذت من خلال 3171 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3041 نقطة، بارتفاع نسبته 0.26 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية برؤساء جامعات - أسماء

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الردايدة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

أخبار محلية ولي العهد يؤكد ضرورة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني

ارجيلة

أخبار محلية الحكومة تقرر منع بيع المعسل "الفرط" في السوق المحلي اعتباراً من العام القادم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال

جيم هولتسنايدر

أخبار محلية الأردن يوافق على تعيين السفير الامريكي الجديد جيمس هولتسنايدر

ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا

عربي ودولي ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا



 
 



الأكثر مشاهدة