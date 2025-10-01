مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الأردني يرتفع 34.9% خلال الربع الثاني

الوكيل الإخباري- شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر -الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني- للربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 11.7بالمئة، ليصل إلى 175.2 نقطة، مقارنة بـ 156.9 نقطة في الربع الأول من عام 2025.

اضافة اعلان



وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34.9 بالمئة خلال الربع الثاني (174.2 نقطة) من العام 2025، مقارنة بالربع الأول (129 نقطة) من العام ذاته، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.4 بالمئة خلال الربع نفسه من العام الماضي، و2.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025.



وسجلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى غير مسبوق فوصلت إلى 493.9 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة ب، 87.7 نقطة في الربع الأول من العام 2025.