42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي

وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، سيهدف الجناح الأردني إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لزيادة صادراتها، والتعريف بجودة وتنافسية المنتج الأردني في مختلف المجالات، ومنها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ، وصناعة مستحضرات التجميل، والصناعات البلاستيكية، وصناعة التعبئة والتغليف، و الشركات الخدمية كالبنوك والمستشفيات وشركات تكنولوجيا المعلومات.
