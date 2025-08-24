الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي

العاصمة السورية دمشق
دمشق
 
الوكيل الإخباري-    تستعد شركة بيت التصدير لتنظيم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، والذي سيقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 آب وحتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة واسعة ستضم 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، سيهدف الجناح الأردني إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لزيادة صادراتها، والتعريف بجودة وتنافسية المنتج الأردني في مختلف المجالات، ومنها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ، وصناعة مستحضرات التجميل، والصناعات البلاستيكية، وصناعة التعبئة والتغليف، و الشركات الخدمية كالبنوك والمستشفيات وشركات تكنولوجيا المعلومات.

 
 
