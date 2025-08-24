42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي

الوكيل الإخباري- تستعد شركة بيت التصدير لتنظيم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، والذي سيقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 آب وحتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة واسعة ستضم 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

